В России назвали возможное изъятие замороженных активов выстрелом себе в ногу

Володин: решение своровать замороженные активы России — выстрел себе в ногу

Возможное изъятие замороженных активов России станет для стран Запада «выстрелом себе в ногу». Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты парламента назвал инициативу стран G7 «чистосердечным признанием» в намерении своровать замороженные активы России. Это решение приведет к тому, что ни одно государство, бизнес или частные инвесторы не будут вкладываться в экономику США стран Евросоюза, понимая, что могут лишиться денег «по надуманным предлогам».

«Своими действиями G7 окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС. Это наносит непоправимый ущерб международному праву: государства, игнорируя его по примеру США и их "шестерки", по своему усмотрению смогут забирать, что посчитают нужным», — добавил Володин.

Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о возможной передаче российских активов в пользу Украины. В случае принятия закона средства будут перечислены в специальный «фонд поддержки Украины», откуда Киев сможет брать их на восстановление городов, а также поддержку населения.

По последней оценке, объем замороженных США, ЕС и их союзниками суверенных российских активов составляет 280 миллиардов долларов. У 3,5 миллиона россиян за рубежом заморожено около 1,5 триллиона рублей.

Из-за невозможности конфискации средств западные страны реинвестируют их — Евросоюз планирует зарабатывать на российских активах три миллиарда евро в год, несмотря на предупреждение Европейского Центробанка о возможных последствиях этого шага.