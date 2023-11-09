Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:21, 9 ноября 2023Экономика

В России назвали возможное изъятие замороженных активов выстрелом себе в ногу

Володин: решение своровать замороженные активы России — выстрел себе в ногу

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Возможное изъятие замороженных активов России станет для стран Запада «выстрелом себе в ногу». Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты парламента назвал инициативу стран G7 «чистосердечным признанием» в намерении своровать замороженные активы России. Это решение приведет к тому, что ни одно государство, бизнес или частные инвесторы не будут вкладываться в экономику США стран Евросоюза, понимая, что могут лишиться денег «по надуманным предлогам».

«Своими действиями G7 окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС. Это наносит непоправимый ущерб международному праву: государства, игнорируя его по примеру США и их "шестерки", по своему усмотрению смогут забирать, что посчитают нужным», — добавил Володин.

Материалы по теме:
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть.Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
10 октября 2023
В США решили отдать Украине замороженные активы России. Центробанк и богатые россияне могут потерять миллиарды долларов
В США решили отдать Украине замороженные активы России. Центробанк и богатые россияне могут потерять миллиарды долларов
8 ноября 2023

Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о возможной передаче российских активов в пользу Украины. В случае принятия закона средства будут перечислены в специальный «фонд поддержки Украины», откуда Киев сможет брать их на восстановление городов, а также поддержку населения.

По последней оценке, объем замороженных США, ЕС и их союзниками суверенных российских активов составляет 280 миллиардов долларов. У 3,5 миллиона россиян за рубежом заморожено около 1,5 триллиона рублей.

Из-за невозможности конфискации средств западные страны реинвестируют их — Евросоюз планирует зарабатывать на российских активах три миллиарда евро в год, несмотря на предупреждение Европейского Центробанка о возможных последствиях этого шага.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали сбрасывать на Россию самодельные кассетные боеприпасы. Что известно о новой тактике украинцев?

      Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником

      В России подешевели китайские авто

      Во Львове мужчину силой задержали за прослушивание песен группы «Ласковый май»

      Гребенщиков решил закрыть ИП в России

      В США рассказали о расколе в украинском руководстве

      В США предсказали капитуляцию Украины

      Набиуллина исключила скорое понижение ключевой ставки

      Сверхмассивные черные дыры остановили рождение звезд

      Россия и Казахстан расширили торговлю в нацвалютах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости