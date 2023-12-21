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14:50, 21 декабря 2023Экономика

Эксперты объяснили рост курса евро

Аналитик Мильчакова: рост курса евро к рублю связан с 12-м пакетом санкций ЕС
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В ходе торгов на Мосбирже 21 декабря курсы доллара и евро к рублю стали снова расти — американская валюта подскочила выше 92 рублей, а европейская превысила 101 рубль. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в разговоре с «Лентой.ру» объяснила динамику совокупностью факторов.

Эксперт предполагает, что укрепление евро связано со слабым долларом и заявлениями представителей Еврокомиссии и Европейского Центробанка о том, что еврозона в 2023 году избежала рецессии. На курс рубля, в свою очередь, негативно влияет недавно утвержденный Евросоюзом 12-й пакет санкций против российского бизнеса. Дополнительное давление на курс оказывает нестабильность нефтяного рынка.

Курс доллара от TradingView

По прогнозам Freedom Finance Global, евро может подорожать до 102 рублей. Однако после достижения этого уровня валютные трейдеры начнут фиксировать прибыль, и курс начнет снижаться. На укрепление рубля также будет работать налоговый период, который уже начался. К концу декабря компания ждет курс евро на уровне 98-99 рублей.

В то же время аналитики Промсвязьбанка считают, что резкое ослабление рубля связано с давлением спекулятивных операций на фоне завершения обращения валютных фьючерсных контрактов. По их мнению, фундаментальных причин для роста волатильности национальной валюты сейчас нет.

На момент написания материала доллар торгуется на уровне 92,09 рубля (плюс 1,13 процента с начала торгового дня), евро — 101,2 рубля (плюс 1,54 процента).

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      Мария Грушко
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