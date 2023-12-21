Снижение курса рубля объяснили

Снижение курса рубля 21 декабря связали с влиянием спекулятивных операций

Заметное снижение курса рубля, которое фиксируется на торгах 21 декабря, связано с давлением спекулятивных операций на фоне завершения обращения валютных фьючерсных контрактов, объяснили аналитики Промсвязьбанка. Их мнение приводит «Интерфакс».

По мнению экспертов, фундаментальных причин для роста волатильности национальной валюты сейчас нет. Одним из ее факторов они назвали традиционное для конца года повышение спроса на иностранную валюту перед длительными каникулами. Ожидается, что последующий рост продаж валюты экспортерами по мере приближения даты налоговых платежей декабря позволит компенсировать ослабление рубля.

Доллар на Московской бирже поднялся в четверг выше 92 рублей, а евро достигал 101,69 рубля, с ростом более, чем на два рубля относительно зафиксированного при закрытии торгов накануне уровня.

На момент написания материала курс доллара откатился до 91,7 рубля.