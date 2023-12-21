Курс доллара превысил 92 рубля

Курс доллара поднялся выше 92 рублей, евро превысил 101 рубль

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 21 декабря, курс рубля ускорил снижение. Доллар поднялся выше 92 рублей, а евро превысил уровень 101 рубль, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме американская валюта доходила до 92,3 рубля, а европейская — до 101,38 рубля. С начала дня рубль ослабел более чем на полтора процента.

Российская валюта начала резко терять стоимость во втором полугодии. Осенью доллар превысил сто рублей, а евро выходил за отметку 110 рублей. После этого власти предприняли ряд мер для укрепления национальной валюты.

Центробанк поднял ключевую ставку более чем в два раза, с 7,5 процента до 16 процентов, правительство утвердило новые пошлины на экспорт, повышающиеся при крепком доллара, а президент страны Владимир Путин вновь ввел обязательную продажу валютной выручки.

В совокупности такие меры позволили опустить доллар ниже отметки 88 рублей, но с того момента российская валюта постепенно теряет позиции. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий полагает, что в 2024 году доллар закрепится выше 100 рублей, однако считает маловероятным достижение отметки в 200 рублей.