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16:32, 22 декабря 2023Экономика

Еще один крупный танкер покинул Красное море из-за угрозы ракетных обстрелов

Bloomberg: нефтетанкер Sonangol Cabinda покинул Красное море из-за угрозы атак

Фото: Adel al-Khadher / Reuters

Крупный нефтяной танкер Sonangol Cabinda, нанятый государственным норвежским нефтегазовым концерном Equinor, совершил разворот и в экстренном порядке попытался покинуть акваторию Красного моря. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные по отслеживанию судов.

Эксперты утверждают, что на борту танкера находится в общей сложности 1 миллион баррелей американской нефти. Конечным пунктом маршрута является индийский город Мумбаи. Причиной экстренного разворота крупного танкера стала угроза ракетных атак со стороны йеменских повстанцев-хуситов из шиитского военизированного объединения «Ансар Алла».

Если владельцы танкера доберутся до Мумбаи в обход Африканского континента, это увеличит изначальный маршрут через Суэцкий канал на тысячу миль, или примерно на 1852 километра. Более того, при таком раскладе двигатель судна сожжет на сотни тонн больше топлива, что, в свою очередь, приведет к резкому увеличению стоимости перевозки сырья, пришли к выводу аналитики.

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Судно Sonangol Cabinda — не первый норвежский танкер, который подвергается риску ракетных обстрелов со стороны союзников палестинского радикального движения ХАМАС. Ранее йеменские боевики совершили ракетную атаку на судно Strinda, направлявшееся с партией нефти в Израиль.

После этого инцидента ряд крупнейших энергетических и логистических компаний, включая BP, Equinor и Maersk, объявили о временной приостановке транзита через акваторию Красного моря в связи с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

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      Анатолий Акулов
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