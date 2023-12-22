Фигурист Семененко стал двукратным чемпионом России

Фигурист Евгений Семененко стал двукратным чемпионом России

Фигурист Евгений Семененко выиграл чемпионат России-2024 в мужском одиночном катании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Произвольную программу спортсмены представили в пятницу, 22 декабря. Семененко в сумме получил 294,75 балла и обошел Владислава Дикиджи (293,74), ставшего вторым, а также Петра Гуменника (292,42), завоевавшего бронзу. Все три призера представляют Санкт-Петербург. Семененко стал двукратным чемпионом России.

Чемпионат России-2024 проходит в Челябинске с 21 по 23 декабря. В мужском одиночном катании был разыгран второй комплект наград. Ранее золото в танцах на льду завоевали Александра Степанова и Иван Букин.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.