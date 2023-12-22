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14:00, 22 декабря 2023Спорт

Фигуристы Степанова и Букин стали трехкратными чемпионами России

Степанова и Букин стали трехкратными чемпионами России в танцах на льду

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли чемпионат России-2024 в танцах на льду. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В пятницу, 22 декабря, спортсмены представили произвольный танец. Степанова и Букин получили за него 130,82 балла. Общая сумма по итогам двух программ составила 217,72 балла. Спортсмены стали трехкратными чемпионами страны.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин сложили звание чемпионов России и стали вторыми, набрав 204,90 балла. На третьем месте расположились Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (198,90).

Чемпионат России-2024 проходит в Челябинске с 21 по 23 декабря. В танцах на льду был разыгран первый комплект медалей.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.

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      Алексей Гусев
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