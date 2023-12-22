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09:51, 22 декабря 2023Спорт

Гол и две передачи Капризова принесли «Миннесоте» победу в матче НХЛ

Гол и две передачи Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу в матче НХЛ

Фото: Matt Blewett / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал три очка за результативность в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время встречи, которая прошла в ночь на пятницу, 22 декабря, завершилось со счетом 3:3, а россиянин отметился двумя голевыми передачами. В овертайме Капризов забросил шайбу, которая принесла «Миннесоте» победу.

«Уайлд» выиграли второй матч подряд. Команда набрала 32 очка и находится на 11-м месте в Западной конференции.

Капризов в нынешнем сезоне провел 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 11 голов и 19 результативных передач.

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      Алексей Гусев
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