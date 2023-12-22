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18:20, 22 декабря 2023Спорт

Грабитель напал на 93-летнего тренера и получил отпор

93-летний тренер по фехтованию Аттилио Фини дал отпор напавшему грабителю

Фото: Darwin Vegher / Unsplash

Бывший тренер олимпийской сборной Италии по фехтованию Аттилио Фини дал отпор напавшему на него грабителю. Его слова приводит TGR Lombardia.

93-летний специалист заявил, что вечером в Милане по дороге домой к нему подошел неизвестный, направил пистолет в область груди и потребовал отдать часы и деньги. Фини ударил злоумышленника и выбил оружие из его рук. «Затем я толкнул его, и он упал, застряв между скутерами», — поделился подробностями итальянец.

Преступника задержали. Выяснилось, что он разыскивается в Алжире по подозрению в убийстве, а в Италии ему предъявили обвинения в нескольких грабежах.

Фини возглавлял сборную в течение почти 30 лет с 1970-х по 1990-е. Он привел команду к золотым медалям в командных соревнованиях по фехтованию на сабле на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

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      Анастасия Борисова
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