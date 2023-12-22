Грабитель напал на 93-летнего тренера и получил отпор

93-летний тренер по фехтованию Аттилио Фини дал отпор напавшему грабителю

Бывший тренер олимпийской сборной Италии по фехтованию Аттилио Фини дал отпор напавшему на него грабителю. Его слова приводит TGR Lombardia.

93-летний специалист заявил, что вечером в Милане по дороге домой к нему подошел неизвестный, направил пистолет в область груди и потребовал отдать часы и деньги. Фини ударил злоумышленника и выбил оружие из его рук. «Затем я толкнул его, и он упал, застряв между скутерами», — поделился подробностями итальянец.

Преступника задержали. Выяснилось, что он разыскивается в Алжире по подозрению в убийстве, а в Италии ему предъявили обвинения в нескольких грабежах.

Фини возглавлял сборную в течение почти 30 лет с 1970-х по 1990-е. Он привел команду к золотым медалям в командных соревнованиях по фехтованию на сабле на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.