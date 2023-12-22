Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:50, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Ходорковского оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд Москвы оштрафовал Ходорковского за нарушение закона об иноагентах

Фото: Tobias Schlie / Reuters

Мещанский суд Москвы оштрафовал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС.

Бизнесмена признали виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Публикации в его соцсетях не содержали маркировки иностранного агента.

Ходорковского оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее за аналогичное нарушение на 45 тысяч рублей оштрафовали бывшего муниципального депутата Илью Яшина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента).

Минюст внес Ходорковского в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. Тогда же этот статус получил шахматист Гарри Каспаров (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента).

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Готовятся к прямому вступлению в войну» Саакашвили рассказал о скором появлении солдат США на Украине

      На Украине назвали неприсоединившиеся к гарантиям безопасности страны ЕС и НАТО

      В российском ЖК продолжили праздник после падения Деда Мороза с 24-го этажа

      В офисе Зеленского признали неудачу контрнаступления ВСУ

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

      Жених и невеста попали в разные авиакатастрофы в один и тот же день и выжили

      В Кот-д'Ивуаре учредили премию имени Путина

      Во ФСИН ответили на слова адвоката о тяжелой болезни основателя «Суммы»

      Путин провел переговоры с президентом Палестины

      Женщина пожаловалась на влияние новой жены экс-партнера на дочь и получила совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости