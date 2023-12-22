Ходорковского оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд Москвы оштрафовал Ходорковского за нарушение закона об иноагентах

Мещанский суд Москвы оштрафовал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС.

Бизнесмена признали виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Публикации в его соцсетях не содержали маркировки иностранного агента.

Ходорковского оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее за аналогичное нарушение на 45 тысяч рублей оштрафовали бывшего муниципального депутата Илью Яшина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента).

Минюст внес Ходорковского в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. Тогда же этот статус получил шахматист Гарри Каспаров (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента).