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10:35, 22 декабря 2023Россия

Минздрав прокомментировал приостановку производства популярного антибиотика

Минздрав: остатков антибиотика с джозамицином хватит примерно на полгода

Фото: Pxhere.com

Остатков антибиотика, в составе которого есть действующее вещество джозамицин, в медицинских организациях хватит примерно на полгода. Об этом, комментируя данные о приостановке производства популярного японского антибиотика в России, заявили в Минздраве, передает РИА Новости.

Ранее РБК сообщало, что японская фармкомпания Astellas прекратит выпуск антибиотика вильпрафен в России. Речь идет о лекарственных препаратах вильпрафен и вильпрафен солютаб, их выпускают заводы «Ортат» и «Зио-Здоровье».

Для чего применяют вильпрафен?

Вильпрафен применяют при инфекциях верхних дыхательных путей и ЛОР-органов, стоматологических инфекциях, инфекциях кожных покровов и мягких тканей, а также других заболеваниях.

«По данным из аналитической витрины правительства Российской Федерации, в настоящее время обеспеченность медицинских организаций лекарственными препаратами с МНН джозамицин составляет 6,4 месяца», — сообщили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что данные главных внештатных специалистов Минздрава России свидетельствуют о возможности замены лекарственных препаратов с действующим веществом джозамицин в терапии — альтернативой могут стать лекарственные препараты с международным непатентованным наименованием азитромицин и кларитромицин, которые устойчиво вводятся в гражданский оборот.

Ранее в некоторых российских регионах начал заканчиваться препарат «Страттера» («Атомоксетин») от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Лекарство выпускает американская компания Eli Lilly. Препарата от этого детского заболевания нет в наличии в аптеках Воронежа, Омска, Ярославля, а также Свердловской, Кемеровской, Саратовской, Тамбовской областей. Последняя поставка лекарства была около полугода назад.

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      Анастасия Шейкина
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