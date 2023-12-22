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09:25, 22 декабря 2023Наука и техника

Популярный японский антибиотик перестанут производить в России

Японская Astellas прекратит производство антибиотика вильпрафен в РФ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Японская фармкомпания Astellas прекратит выпуск антибиотика вильпрафен в России. Об этом сообщает РБК.

По словам журналистов издания, речь идет о лекарственных препаратах вильпрафен и вильпрафен солютаб. В России их выпускают заводы «Ортат» и «Зио-Здоровье». Авторы медиа обратились в «Зио-Здоровье», где им сообщили, что Astellas решила прекратить выпуск антибиотика и вывести его с рынка.

В российском филиале фармкомпании также подтвердили, что перестанут выпускать популярный антибиотик. При этом другие лекарственные препараты Astellas останутся.

По словам генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, вывод вильпрафена с российского рынка оказался неожиданным решением. Так как препарат пользуется высоким спросом и не имеет аналогов, есть вероятность, что кто-то из производителей получит вынужденную лицензию на его выпуск.

Вильпрафен применяют при инфекциях верхних дыхательных путей и ЛОР-органов, стоматологических инфекциях, инфекциях кожных покровов и мягких тканей, а также других заболеваниях.

В конце декабря ученые Тюбингенского университета в Германии обнаружили в человеческом носу новый антибиотик, эффективный против патогенных бактерий. Штаммы, продуцирующие эпифадин, также можно выделить на поверхности кожи.

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      Андрей Ставицкий
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