В России начал заканчиваться препарат от одного детского заболевания

В некоторых регионах России начал заканчиваться препарат «Страттера» от СДВГ

В некоторых российских регионах начал заканчиваться препарат «Страттера» («Атомоксетин») от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственный источник в одной из федеральных сетей аптек.

Лекарство выпускает американская компания Eli Lilly. Отмечается, что препарата от этого детского заболевания нет в наличии в аптеках Воронежа, Омска, Ярославля, а также Свердловской, Кемеровской, Саратовской, Тамбовской областей. Последняя поставка лекарства была около полугода назад.

В свою очередь, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что сокращение поставок оригинального препарата объясняется тем, что на рынке находится большое количество дешевых дженериков, лекарственных средств, содержащих химическое вещество, идентичное запатентованному первоначальным разработчиком лекарству.

Представитель Росздравнадзора сообщил изданию, что рынок полностью обеспечен препаратами, имеющими непатентованное наименование атомоксетин. При этом сколько из них приходится на страттеру, не уточняется.

Ранее в российских аптеках возник дефицит популярного препарата от Pfizer, который назначают при ревматоидном артрите. Препарат «Яквинус», согласно данным агрегатора «Мегааптека», который отслеживает ассортимент в крупных аптечных сетях России, начал заканчиваться — его нет в наличии в точках в Волгограде, Воронеже, Саратове, Сочи, Новосибирске, Краснодаре и других больших городах.