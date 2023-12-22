Навка оценила вероятность работы Исинбаевой против России

Татьяна Навка заявила, что Елена Исинбаева не будет работать против России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о переезде двукратной победительницы Игр в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в Испанию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Человек жил там задолго до всех этих историй, у нее там семья. Ей там жить дальше», — заявила Навка. При этом она допустила, что легкоатлетка вернется в Россию.

Навка также оценила вероятность того, что Исинбаева на посту члена комиссии спортсменов МОК будет работать против России. «Это радость и счастье, что в МОК есть человек, который будет представлять наши интересы и защищать Россию. Я не так близко знаю Лену, но мы пересекались и общались. Не думаю, что она будет работать против России», — заявила экс-фигуристка.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая легкоатлетка проживает на Тенерифе. Помимо этого, отмечалось, что Исинбаева имеет звание майора ВС РФ. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» россиянка написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер. Исинбаева также заявила, что считает себя «гражданином мира» и продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК).