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17:15, 22 декабря 2023Спорт

Навка рассказала о трудностях брака с Песковым

Фигуристка Навка заявила, что в браке с Дмитрием Песковым не обходится без обид

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о трудностях брака с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Ее слова приводит РИА Новости.

Бывшая спортсменка призналась, что в их отношениях не обходится без обид. «Бывает, он не хотел обидеть, а я обиделась — такое тоже может быть. Мне очень повезло с характером — я быстро отхожу», — заявила она. 48-летняя Навка добавила, что быстро прощает мужа, и они мирятся.

В 2020 году Навка рассказала о знакомстве и семейной жизни с Песковым. Она заявила, что будущий супруг не знал о ее карьере фигуристки. По словам экс-спортсменки, политик считал, что Навка «была девушкой с обложки или из телевизора, которая рекламирует краску для волос».

Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились летом 2015 года. За год до этого у пары родилась дочь.

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      Анастасия Борисова
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