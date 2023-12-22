Навка рассказала о трудностях брака с Песковым

Фигуристка Навка заявила, что в браке с Дмитрием Песковым не обходится без обид

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о трудностях брака с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Ее слова приводит РИА Новости.

Бывшая спортсменка призналась, что в их отношениях не обходится без обид. «Бывает, он не хотел обидеть, а я обиделась — такое тоже может быть. Мне очень повезло с характером — я быстро отхожу», — заявила она. 48-летняя Навка добавила, что быстро прощает мужа, и они мирятся.

В 2020 году Навка рассказала о знакомстве и семейной жизни с Песковым. Она заявила, что будущий супруг не знал о ее карьере фигуристки. По словам экс-спортсменки, политик считал, что Навка «была девушкой с обложки или из телевизора, которая рекламирует краску для волос».

Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились летом 2015 года. За год до этого у пары родилась дочь.