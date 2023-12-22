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12:06, 22 декабря 2023Бывший СССР

Саакашвили рассказал о скором появлении американских солдат на Украине

Экс-президент Грузии Саакашвили: в НАТО готовятся отправить войска на Украину

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что страны НАТО, в частности США, рассматривают возможность отправки войск на Украину и в скором времени могут принять положительное решение. Об этом политик, находящийся под арестом, рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов).

«По моей информации, США и целый ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в войну на территории Украины. Они проводят учения на Юге США именно в этом русле. При этом это не только воздушные операции, а рассматривается и готовится отправка наземных войск», — заявил Саакашвили со ссылкой на неназванные информированные источники.

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Доказательством существования подобного плана грузинский политик считает поведение американского президента США Джо Байдена во время одного из визитов в Польшу в феврале. Кроме того экс-президент уверен, — если водруженные силы альянса вступят в конфликт, война завершится в кратчайшие сроки.

В октябре в США заявили, что отправка войск на Украину исключена. По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, дело в том, что альянс не сможет сформировать достаточную по численности группировку, а также, что натовские солдаты не готовы к настоящей войне.

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      Глеб Палехов
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