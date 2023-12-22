Тарасова высмеяла форму российской фигуристки в прямом эфире

Тарасова: фигуристам надо производить контрольное взвешивание перед выступлением

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала высмеяла форму российской фигуристки Марии Талалайкиной на чемпионате России в Челябинске.

Специалисту не понравилось выступление 21-летней спортсменки в короткой программе турнира. «Не хочется никого обижать. Но… надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику. На мой взгляд», — заявила она.

Талалайкина каталась под флагом Италии с декабря 2021-го по октябрь 2022-й. Она вернулась в Россию в группу тренера Евгения Рукавицына.

Под его руководством Талалайкина тренировалась до конца сезона-2020/2021. Она становилась бронзовым призером этапов и финала Кубка России. На чемпионате страны сезона-2021 фигуристка заняла девятое место.