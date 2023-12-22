Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
4:2
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эмполи
0:2
2-й тайм
live
Лацио
Италия - Серия А|17-й тур
Манчестер Сити
2:0
2-й тайм
live
Флуминенсе
Клубный чемпионат мира - 2023|Финал
Астон Вилла
Сегодня
23:00 (Мск)
Шеффилд Юнайтед
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
22:14, 22 декабря 2023Спорт

Тарасова высмеяла форму российской фигуристки в прямом эфире

Тарасова: фигуристам надо производить контрольное взвешивание перед выступлением

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала высмеяла форму российской фигуристки Марии Талалайкиной на чемпионате России в Челябинске.

Специалисту не понравилось выступление 21-летней спортсменки в короткой программе турнира. «Не хочется никого обижать. Но… надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику. На мой взгляд», — заявила она.

Талалайкина каталась под флагом Италии с декабря 2021-го по октябрь 2022-й. Она вернулась в Россию в группу тренера Евгения Рукавицына.

Под его руководством Талалайкина тренировалась до конца сезона-2020/2021. Она становилась бронзовым призером этапов и финала Кубка России. На чемпионате страны сезона-2021 фигуристка заняла девятое место.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России изменятся правила сдачи на водительские права. Их не получат уклонисты от армии

      Тарасова высмеяла форму российской фигуристки в прямом эфире

      Украинский пленный захотел воевать в СВО на стороне России

      Женщина два часа проработала официанткой кафе, украла деньги из кассы и ушла

      Рынку спорттоваров предсказали сложное будущее

      Участницу «Битвы экстрасенсов» оштрафовали за публичную дискредитацию ВС РФ

      В США поразились жизнью в России

      Названа самая красивая девушка планеты. Как живет победительница «Мисс Земля», едва не проигравшая России и Казахстану?

      Генсек ООН усомнился в необходимости восстановления зерновой сделки

      В России разрешили перевозить животных на соседнем кресле в самолете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости