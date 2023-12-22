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11:57, 22 декабря 2023Мир

В Германии высказались о выдаче украинских беженцев для службы в ВСУ

Tagesspiegel: в Германии отказались выдавать ВСУ беглецов от мобилизации

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Германия не выдаст украинских беженцев для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман. Его слова приводит Die Welt.

«Поскольку по нашей конституции граждане Германии не обязаны служить в вооруженных силах против своей воли, я не могу себе представить, что мы можем заставить людей из других стран делать это», — сказал он.

По его словам, правительство стремится, чтобы большее число людей с Украины были трудоустроены и меньшее жило на пособие.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в 2024 году Киев планирует мобилизовать украинцев, уехавших за границу. Позже ведомство страны опровергло эти планы, заявив, что слова министра неправильно интерпретировали.

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      Виктория Кондратьева
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