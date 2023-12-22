В Кремле ответили на вопрос о сроках создания органа по вопросам миграции

Песков заявил, что сроки создания органа по вопросам миграции не определены

Сроки создания органа по вопросам миграции пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что нынешняя система по вопросам миграции будет совершенствоваться, так как эта тема «действительно стоит весьма актуально на повестке дня».

Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал непростой проблему с трудовыми мигрантами в стране. По его словам, государство не должно решать экономические проблемы в ущерб коренному населению. Глава государства призвал создать орган по трудовой миграции, «который бы смотрел на эту проблему в комплексе и своевременно бы находил решение по каждому аспекту этой проблемы».

В тот же день член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова заявила, что у нижней палаты парламента есть перспективные наработки для создания такой структуры. Она отметила, что эта проблема неоднократно обсуждалась на заседаниях рабочей группы по вопросам миграции.

В свою очередь, депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что орган по работе с мигрантами должен заняться интеграцией приезжих в российские пространство и культуру. Это, как он подчеркнул, огромный труд.