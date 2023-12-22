Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России в Челябинске

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России в Челябинске. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За свой прокат спортсменка получила 81,85 балла. На втором месте расположилась Аделия Петросян с 79,06 балла. Третье место заняла Софья Муравьева, имея в активе 78,33 балла.

Произвольную программу фигуристки покажут 23 декабря. Турнир начнется в 15:00 по московскому времени.

10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу Валиевой. Суд объявил, что окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата.