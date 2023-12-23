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13:07, 23 декабря 2023Спорт

«Нижний Новгород» бесплатно арендовал футболиста у «Локомотива»

Игрок «Локомотива» Марадишвили на правах аренды перешел в «Нижний Новгород»

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили на правах аренды перешел в «Нижний Новгород». Об этом сообщается на сайте столичной команды.

Аренда рассчитана до конца сезона-2023/2024. «Желаем нашему футболисту успехов в новом клубе и постоянной игровой практики», — сообщается в заявлении.

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отметил в комментарии «Спорт-Экспрессу», что аренда игрока бесплатная. «Это подписание — правильное решение с двух сторон. Марадишвили сам изъявил желание перейти к нам», — добавил он.

Полузащитник выступал за «Локомотив» с 2021 года. В составе железнодорожников принял участие в 68 матчах во всех турнирах, забив пять мячей и сделав семь результативных передач.

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