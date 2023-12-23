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07:52, 23 декабря 2023Экономика

России разрешат покупать за рубли несанкционные товары из Италии

ИРТП: РФ с 14 февраля сможет покупать за рубли несанкционные товары из Италии

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Итало-российская торговая палата (ИРТП) планирует к 14 февраля 2024 года запустить систему, которая позволит российским компаниям покупать несанкционные итальянские товары за рубли. Об этом заявил глава ИРТП Фердинандо Пелаццо в беседе с РИА Новости.

По его словам, остались некоторые «финансовые моменты», однако до назначенной даты еще есть время.

17 июня литовские железные дороги запретили транзит грузов в российский регион из Белоруссии. Причиной такого решения были названы санкции Евросоюза. Ограничения действуют с 18 июня.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что товары, которые попали под ограничения на транзит из регионов России в Калининградскую область через Литву, будут доставляться в регион водным транспортом. Несанкционные товары продолжат доставлять по железной дороге.

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      Юлия Мискевич
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