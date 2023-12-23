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14:11, 23 декабря 2023Россия

Съезд партии «Справедливая Россия» поддержал выдвижение Путина на выборы

Съезд партии «Справедливая Россия» поддержал кандидатуру Путина на выборах

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Съезд партии «Справедливая Россия — За правду» поддержал выдвижение действующего главы государства Владимира Путина на выборы президента в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, члены партии поддержали кандидатуру Путина единогласно. Всего в голосовании приняли участие 192 делегата.

Отмечается, что еще на предыдущем съезде в мае партия «Справедливая Россия — За правду» сообщила о решении не выдвигать своего кандидата на президентские выборы. Теперь оно зафиксировано официально.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты уже достигло 29. Такую цифру она раскрыла в ходе заседания Центризбиркома.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря Путин объявил об участии в выборах главы государства.

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      Олег Давыдов
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