Съезд партии «Справедливая Россия» поддержал выдвижение Путина на выборы
Съезд партии «Справедливая Россия — За правду» поддержал выдвижение действующего главы государства Владимира Путина на выборы президента в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, члены партии поддержали кандидатуру Путина единогласно. Всего в голосовании приняли участие 192 делегата.
Отмечается, что еще на предыдущем съезде в мае партия «Справедливая Россия — За правду» сообщила о решении не выдвигать своего кандидата на президентские выборы. Теперь оно зафиксировано официально.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты уже достигло 29. Такую цифру она раскрыла в ходе заседания Центризбиркома.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря Путин объявил об участии в выборах главы государства.