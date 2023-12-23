Тарасова высмеяла форму еще одной фигуристки в прямом эфире

Тренер Тарасова: фигуристке Хромых лучше было не участвовать в чемпионате России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала высмеяла форму российской фигуристки Майи Хромых на чемпионате России в Челябинске.

Специалисту не понравилось выступление 17-летней спортсменки в произвольной программе турнира. «Она такая большая, что если так получается, то, может быть, лучше не участвовать — побыть дома, потренироваться или просто побегать, привести себя в порядок», — заявила она. По мнению тренера, Хромых лучше было не участвовать в чемпионате.

Хромых заняла последнее 18-е место на чемпионате России, набрав в сумме 164,30 балла. Победительницей стала Аделия Петросян, в активе которой 246,53 балла.

22 декабря Тарасова высмеяла выступление российской фигуристки Марии Талалайкиной в короткой программе турнира. Она заявила, что надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику.