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23:25, 23 декабря 2023Силовые структуры

В ФСБ указали на осознание Сафроновым последствий своих действий

ФСБ: Сафронов осознавал, что совершает госизмену и может понести наказание

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, отбывающий срок в 22 года за госизмену, осознавал последствия своих действий. Это подтверждают материалы следствия, обнародованные в спецрепортаже «России 24».

Телеканал опубликовал аудиозапись разговора Сафронова с неизвестным собеседником, в ходе которого он признал, что «есть вещи, которые лучше не делать». «Я не хочу, чтобы мне в 30 лет дали 20», — заявлял экс-советник главы «Роскосмоса».

Ранее Сафронов впервые прокомментировал свое уголовное дело. Он подчеркнул, что «не продавал и не предавал Родину» и не намерен делать этого в будущем.

В сентябре прошлого года Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене.

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      Марина Совина
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