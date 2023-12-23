Валиева призналась в сложностях в жизни с новым весом

Фигуристка Камила Валиева призналась, что ей сложно жить с новым весом

Российская фигуристка Камила Валиева призналась в сложностях в жизни с новым весом. Ее слова приводит РИА Новости.

«Есть свои трудности, и рост, и вес. Бывает, что вес не сильно мешает, но в данный момент это давило на меня», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что нужно не унывать и работать. Валиева назвала своим кумиром Елизавету Туктамышеву, которая выступала на высоком уровне более десяти сезонов.

Ранее 23 декабря Валиева заняла третье место на чемпионате России, набрав 237,99 балла. Победительницей стала еще одна ученица тренера Этери Тутберидзе Аделия Петросян с 246,53 балла.

27 ноября заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Валиева не просто набрала вес, но и выросла. Она посчитала, что 17-летняя спортсменка набирает форму и в скором времени восстановит все свои прыжки.

Фигуристка является фигуранткой допингового расследования. В пробе Валиевой от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата. Окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.