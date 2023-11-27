Тарасова оценила лишний вес Валиевой

Тарасова заявила, что фигуристка Валиева не просто набрала вес, но и выросла

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила лишний вес российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит «Советский Спорт».

«Нельзя сказать, что Камила просто набрала вес, ведь она значительно выросла. Набрала вес, но повзрослела», — заявила Тарасова. Она посчитала, что 17-летняя спортсменка набирает форму и в скором времени восстановит все свои прыжки.

26 ноября Валиева выиграла шестой этап Гран-при России в Москве. В произвольной программе спортсменка дважды упала и в общей сумме заработала 226,22 балла. Победа стала для нее первой в 2023 году.

Фигуристка является фигуранткой допингового расследования. В пробе Валиевой от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата. Окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.