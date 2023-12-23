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04:12, 23 декабря 2023Спорт

Военкомы пришли в киевский футбольный клуб

Сотрудники ТЦК пришли в киевский футбольный клуб «Оболонь» для сверки данных

Фото: Unsplash

Сотрудники Территориального центра комплектации (ТЦК) пришли в киевский футбольный клуб «Оболонь». Об этом сообщили в пресс-службе ФК в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Изначально журналист Михаил Спиваковский сообщил изданию «Страна», что 25 футболистам вручили групповую повестку для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), однако футбольный клуб опроверг эту информацию, заявив, что военкомы просто сверяли данные военного учета всех военнообязанных работников, призывников и резервистов.

«На данный момент ни одному из игроков команды не поступало повестки», — сообщили в пресс-службе «Оболони».

Ранее «Вести.ua» рассказали, что на Украине военкомы начали искать уклонистов в спортзалах по всей стране. По словам представителей ТЦК, действия военкомов полностью соответствуют украинскому законодательству.

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      Александра Синицына
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