В Госдуме призвали не брать «грязные деньги» Ивлеевой

Депутат Драпеко: не надо брать «грязные деньги» от голой вечеринки Ивлеевой

Участников голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой не надо прощать, также не надо брать ее «грязные деньги», которые девушка обещала направить на благотворительность. Такой призыв озвучила зампред комитета Госдумы по культуре, депутат Елена Драпеко, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Я считаю, что вообще не надо эти деньги брать — они грязные. А вечеринки эти запретить как нарушающие общественную нравственность. И никакие извинения принимать не надо. Это сознательное нарушение норм общественной морали. И все, кто там был, измарались на всю жизнь», — сказала Драпеко.

По мнению парламентария, общественное осуждение участников таких мероприятий должно выражаться ограничением их попадания в информационное публичное поле, но она пока не знает, как это сделать, потому что есть «слишком много желающих защитить этих деятелей от общественного гнева».

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия звучал как «почти голый» и предполагал минимум одежды. Один из участников, рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), появился на вечеринке полностью голым. Его арестовали на 15 суток и обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Во время мероприятия в клуб пришла полиция, предположительно, для проверки заведения на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Спустя час правоохранители покинули заведение и туда начали пускать гостей.

24 декабря Ивлеева выпустила видеообращение, в котором извинилась, а также пообещала направить вырученные с продажи билетов деньги на благотворительность. Она также объяснила, что мероприятие посвящалось фотосессии журнала Playboy, которая не была опубликована из-за ухода издания из России в 2022 году.