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20:41, 24 декабря 2023Спорт

«Манчестер Юнайтед» объявил о продаже акций клуба

«Манчестер Юнайтед» продал 25 процентов акций клуба миллиардеру Джиму Рэтклиффу

Фото: Jon Super / AP

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о продаже акций клуба миллиардеру Джиму Рэтклиффу. Об этом сообщается на сайте команды.

Рэтклифф купил 25 процентов акций класса А и В у семьи Глейзеров. Сумма сделки не уточняется. Рэтклифф заявил, что является жителем Манчестера и болельщиком клуба. Он подчеркнул, что «Манчестер Юнайтед» даст возможность его компании развивать клуб.

21 марта стало известно, что инвестор, близкий к королевской семье Катара, захотел купить МЮ за рекордную сумму — более 5 миллиардов фунтов стерлингов (6,15 миллиарда долларов). Столько же готов был заплатить британский миллиардер Джим Рэтклифф.

В декабре 2022 года Глейзеры объявили, что готовы рассмотреть различные стратегические перспективы, в том числе новые инвестиции в клуб или его продажу. Бизнесмены рассчитывали получить от этой сделки больше денег, чем бывший владелец английского «Челси» Роман Абрамович.

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      Анастасия Борисова
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