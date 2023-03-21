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17:43, 21 марта 2023Спорт

Катарский шейх захотел купить «Манчестер Юнайтед» за рекордную сумму

Daily Mail: катарский шейх готов купить МЮ за рекордные пять миллиардов фунтов

Фото: Phil Noble / Reuters

Катарский шейх захотел купить «Манчестер Юнайтед» (МЮ) за рекордную сумму. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инвестор, близкий к королевской семье Катара, предложит за команду более пяти миллиардов фунтов стерлингов (6,15 миллиарда долларов). Столько же готов заплатить британский миллиардер Джим Рэтклифф. Торги должны завершиться в среду 22 марта.

Самая крупная сделка по продаже спортивной команды состоялась в июне 2022 года. Тогда консорциум, возглавляемый Робом Уолтоном, выкупил клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Денвер Бронкос» за 4,65 миллиарда долларов.

В декабре 2022 года стало известно, что семья американских предпринимателей Глейзеров, владеющая МЮ, хочет продать команду. Бизнесмены рассчитывают получить от этой сделки больше денег, чем бывший владелец английского «Челси» Роман Абрамович.

Ксения Курашкина
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