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16:07, 24 декабря 2023Мир

Посол Албании в Великобритании оказался нелегальным мигрантом

Daily Mail: посол Албании в Великобритании Феризи попал в страну нелегально

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Новый посол Албании в Великобритании Уран Феризи оказался в стране нелегально. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на источники.

Таблоид выяснил, что в 1998 году Феризи попал в Соединенное Королевство без документов в кузове грузовика. Мигрант соврал о дате рождения и бегстве от войны в Косово, чтобы получить убежище. Феризи разрешили остаться на время рассмотрения дела, позже он женился на британке, благодаря чему в 2003 году получил бессрочное разрешение на пребывание в стране.

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Согласно соцсетям Феризи, он окончил Оксфорд и работал финансовым аналитиком в лондонском филиале JP Morgan в 2006-2008 годах. Позже европеец переехал в США для научных исследований.

В июне 2023 года правительство Албании выдвинуло Феризи на должность посла, хотя, по данным источника, он никогда работал в дипломатической службе. Уточняется, что сейчас Феризи поддерживает тесные связи с албанским правительством.

Бывший министр иностранных дел Албании Эдит Харши выразила мнение, что назначение послом человека, который нелегально попал в страну, будет неправильно с дипломатической, этической и моральной точек зрения. Тем временем в британском МИД отказались комментировать нынешний статус Феризи.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли пошутил, что якобы подмешивает жене наркотики, чтобы сохранить крепкий брак. Позже ему пришлось извиняться за неуместное высказывание.

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      Мария Борисова
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