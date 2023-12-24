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11:10, 24 декабря 2023Мир

Президент Аргентины раскрыл подробности о разговоре с Илоном Маском

Президент Аргентины Милей: Илон Маск заинтересовался в литии страны
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Илон Маск заинтересовался в аргентинском литии. Подробности разговора с американским бизнесменом президент страны Хавьер Милей раскрыл телеканалу Canal 13.

Глава Аргентины сообщил, что Маск звонил ему и выразил крайнюю заинтересованность в литии. «Также очень заинтересованы правительство США и многие американские компании, — добавил Милей. — Но им нужна правовая база, гарантирующая соблюдение прав собственности».

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Президент подчеркнул, что сейчас иностранный бизнес опасается инвестировать в аргентинскую экономику, поскольку местные политики «систематически обворовывают успешных».

Аргентина, Чили и Боливия образуют так называемый литиевый треугольник, обладая более чем половиной разведанных запасов этого металла, который еще называют белой нефтью. Литий широко используется для производства автомобильных аккумуляторов, а Маск владеет компанией Tesla, которая выпускает электрокары.

Ранее сообщалось, что мировые цены на литий за последние 12 месяцев резко снизились. Самый ценный металл 2022 года подешевел в пять раз, несмотря на программы декарбонизации и увеличившееся в полтора раза производство батарей для электромобилей.

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      Мария Борисова
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