Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:13, 24 декабря 2023Культура

Приемный сын Зверева раскрыл свою зарплату

Приемный сын Зверева Сергей рассказал, что зарабатывает 18 тысяч рублей в месяц
Сергей Зверев

Сергей Зверев. Кадр: «Россия-1»

Приемный сын российского стилиста и шоумена Сергея Зверева раскрыл сумму своего заработка. Об этом он сообщил в эфире программы «Секрет на миллион», доступной на телеканале НТВ.

Сергей Зверев-младший рассказал, что получает 18 тысяч рублей в месяц, работая звукооператором во Дворце культуры в Коломне. Он добавил, что проживает в Подмосковье у мужчины, за которым ухаживает ради крыши над головой.

Помимо этого, приемный сын стилиста по ночам подрабатывает таксистом, а также занимается развитием собственного бизнеса по утилизации техники.

Зверев-младший переехал в Московскую область после того, как его отец втайне выписал его из квартиры. Сын стилиста уточнил, что не ругался с ним и продолжает иногда общаться. Летом этого года родственник шоумена работал на стройке.

Ранее дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная призналась, что подрабатывает в службе такси, а также пожаловалась на низкую зарплату.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российский боксер-чемпион Родионов погиб в ДТП после похорон матери. Что известно о страшной аварии?

      Боррель призвал мобилизовать все возможности для недопущения победы России

      Боррель счел судьбоносными предстоящие выборы в Европарламент

      Во Франции украинцев предупредили об ужасной зиме

      Приемный сын Зверева раскрыл свою зарплату

      В Москве такси врезалось в Китайгородскую стену и загорелось

      Развеян миф о пользе специальных очков для компьютера

      Ковальчук дебютировал за «Спартак»

      Россиянка описала поездку в Сочи в несезон фразой «ходила в тоске и рыдала»

      В Ватикане выразили уверенность в помощи Китая в достижении мира на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости