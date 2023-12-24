Приемный сын Зверева раскрыл свою зарплату

Приемный сын Зверева Сергей рассказал, что зарабатывает 18 тысяч рублей в месяц

Приемный сын российского стилиста и шоумена Сергея Зверева раскрыл сумму своего заработка. Об этом он сообщил в эфире программы «Секрет на миллион», доступной на телеканале НТВ.

Сергей Зверев-младший рассказал, что получает 18 тысяч рублей в месяц, работая звукооператором во Дворце культуры в Коломне. Он добавил, что проживает в Подмосковье у мужчины, за которым ухаживает ради крыши над головой.

Помимо этого, приемный сын стилиста по ночам подрабатывает таксистом, а также занимается развитием собственного бизнеса по утилизации техники.

Зверев-младший переехал в Московскую область после того, как его отец втайне выписал его из квартиры. Сын стилиста уточнил, что не ругался с ним и продолжает иногда общаться. Летом этого года родственник шоумена работал на стройке.

Ранее дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная призналась, что подрабатывает в службе такси, а также пожаловалась на низкую зарплату.