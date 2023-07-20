Сын Сергея Зверева рассказал о работе на стройке

Сын стилиста Сергея Зверева рассказал, что переехал в Подмосковье и работает на стройке

Сын российского стилиста и певца Сергея Зверева рассказал, что после инцидента с квартирой переехал в Подмосковье и стал работать на стройке. Он поделился подробностями в интервью для StarHit.

Зверев-младший переехал в Московскую область после того, как его отец втайне выписал его из квартиры. Сын стилиста уточнил, что не ругался с ним и продолжает иногда общаться.

«Сейчас я живу в Краснознаменске. Один. Работаю на стройке. В ближайшем будущем, возможно, приеду в Москву», — заявил Зверев.

О том, что стилист выписал сына из квартиры, стало известно в 2020 году. Речь шла о недвижимости на Тверской улице в Москве. Тогда Зверев-младший предложил певцу отдать ему несколько миллионов на покупку квартиры в Коломне и пообещал не претендовать на наследство.