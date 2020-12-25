Сергей Зверев втайне сделал сына бомжом

Российский стилист и певец Сергей Зверев сделал своего приемного сына бомжом. По словам адвоката Зверева-младшего Майи Сандлер, артист в тайне выписал ребенка из квартиры, которая находится на Тверской улице в Москве. Об этом правозащитница рассказала «Комсомольской правде».

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Сандлер поделилась с изданием, что Зверев-младший обратился к ней за помощью после того, как пришел по делам в многофункциональный центр (МФЦ), где узнал, что указанное в его паспорте место регистрации не соответствует действительности. Оказалось, что полгода назад стилист выписал ребенка из квартиры и не поставил его в известность. Как отметила адвокат, в этом вопросе будет сложно добиться справедливости, так как Зверев-младший был усыновлен, а, соответственно, он не может претендовать на привилегии со стороны государства.

Сын стилиста также прокомментировал сложившуюся ситуацию и предложил отцу вариант решения проблемы. «Мне не нужны хоромы на Тверской за 40 миллионов рублей. Два миллиона триста тысяч стоит однушка в Коломне. Я буду счастлив, если отец нам ее купит. И больше ничего не надо, я буду заниматься самообразованием, строить свою семью. Никакое наследство мне не нужно, я буду жить своей жизнью», — заявил Зверев-младший.

В ноябре 2020 года сын Сергея Зверева решил подать на него в суд и таким способом получить долю в квартире в центре столицы. Оказалось, что молодой человек планировал начать разбирательства еще в 2019 году, но не смог найти адвоката и отказался от затеи. Однако вскоре Зверева-младшего поддержала его супруга, которая заявила, что сын артиста может претендовать на имущество. Пара также хотела отсудить у Зверева компенсацию.

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