Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:10, 24 декабря 2023Наука и техника

Раскрыт способ установки американских JDAM на украинские МиГ-29

The Drive: Киев использует специальные пилоны для установки бомб JDAM на МиГ-29

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Украинские истребители МиГ-29 оснащают специальными пилонами, которые позволяют им использовать американские корректируемые бомбы Joint Direct Attack Munition Extended Range (JDAM-ER). Способ установки боеприпасов раскрыли в публикации The Drive.

Отмечается, что в сети появилась фотография, демонстрирующая украинский МиГ-29 в ангаре. Самолет вооружен советской ракетой класса «воздух-воздух» Р-73 и бомбами JDAM-ER на специальном пилоне.

«Хотя пилон, на котором установлена JDAM-ER, все еще виден не полностью, теперь ясно, что выступ спереди имеет какую-то черную антенну/датчик, излучатель или, по крайней мере, отверстие для размещения одного из них спереди. Точное назначение этого приспособления неизвестно», — пишет издание.

Материалы по теме:
Европа согласилась передать Украине F-16. На что способен американский истребитель и изменит ли он ситуацию на фронте?
Европа согласилась передать Украине F-16.На что способен американский истребитель и изменит ли он ситуацию на фронте?
27 августа 2023
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023

В публикации предположили, что на пилоне размещен элемент комплекса электронного обеспечения для «прослушивания» электромагнитных излучений или станция предупреждения об облучении посторонней радиолокационной станцией. Автор подчеркнул, что подобные элементы могли установить из-за «серьезной угрозы российской противовоздушной обороны».

Издание также допустило, что на пилоне могли разместить антенну GPS для передачи данных о цели бомбе перед ее сбросом.

В июле американское издание Business Insider писало, что Российская армия эффективно глушит бомбы JDAM средствами радиоэлектронной борьбы, ставя под угрозу их точность.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Передавал секретные данные о войсках и спутниках. ФСБ впервые прокомментировала дело осужденного за госизмену Сафронова

      Объявлены победители шоу «Битва сильнейших»

      Азербайджан поставил России вторую партию яиц

      В Лондоне задержали подозреваемого в краже дорожного знака с граффити Бэнкси

      Умер актер из «Глухаря» Алексей Черных

      На Западе рассказали о серьезной проблеме ВСУ

      В ФСБ указали на осознание Сафроновым последствий своих действий

      Турция объявила о начале военной операции против РПК в Ираке

      Российская фигуристка ответила на насмешку Тарасовой над ее весом

      В аварии на МКАД с участием четырех машин погибли два человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости