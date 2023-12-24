Развеян миф об опасном для здоровья излучении от мобильных телефонов

Роскачество опровергло миф об опасном излучении от мобильных телефонов

В Роскачестве опровергли миф о радиоактивности мобильных телефонов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель ведомства Максим Протасов.

По его словам, опасная для здоровья радиоактивность телефонов — это просто предубеждение, потому что излучение от этих гаджетов находится на уровне обычных бытовых приборов.

«Миф, у которого точно нет никакого научного подтверждения, но который мы часто встречаем, — телефоны излучают радиацию. Здесь мы рассказываем потребителям, что среднестатистический россиянин более чем 2,5 часа в день пользуется мобильным телефоном и это скорее вредно для глаз, психики, шеи, рук, но это не вопрос радиации. Мы измеряли — это излучение вполне в пределах того, что видно в бытовых приборах», — сказал Протасов.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» заявил, что использование дезодоранта не вызывает развития рака молочной железы. По его словам, проведенные исследования показали, что никакой связи между применением дезодоранта и раком нет.