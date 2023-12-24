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14:57, 24 декабря 2023Наука и техника

Российские военные рассказали о трофейном оружии в зоне СВО

Российские военные рассказали о захваченном трофейном оружии в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: «ИЗВЕСТИЯ»

Российские военные рассказали подробности о захваченном трофейном оружии у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 24 декабря, пишут «Известия».

Как сообщает издание, снайпер с позывным Наум описал технические характеристики украинской винтовки «Форт-301», которая досталась ему в зоне специальной военной операции (СВО) в первые дни ее проведения. Дальность поражения из такого оружия составляет около 900 метров. Также военные рассказали о захвате противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin и шведских гранатометов АТ-4, которые с 1960-х годов находятся на вооружении шведской армии.

Российские военные регулярно захватывают ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши и Швеции.

Недавно российские военные также впервые взяли в качестве трофея американскую БМП Bradley, подбитую на авдеевском направлении. Машину удалось благополучного эвакуировать в тыл.

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      Владимир Седов
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