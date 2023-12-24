Соловьев поздравил Захарову с днем рождения видеокружочком с песней

Представитель МИД РФ Захарова показала поздравление от ведущего Соловьева

Телеведущий Владимир Соловьев поздравил официального представителя МИД России Марию Захарову видеокружочком с песней. Ролик дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

«Дорогая Мария Владимировна! С днем рождения тебя, с днем рождения, товарищ чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации, с днем рождения, ваше высокопревосходительство, тебя», — говорится в записи.

В конце Соловьев называет Захарову Машенькой и говорит, что очень ее любит, и еще раз поздравляет с днем рождения.

Захарова подписала ролик фразой: «Верю, что вам пели соловьи. А Соловьев?» 24 декабря ей исполнилось 48 лет.

Ранее стало известно, что Захарова рассказала о сочиненной ею рождественской песне. Текст был написан около двух с половиной лет назад. Музыка к песне была написана в Белоруссии, а слова «на русском языке с эмоциональной окраской».