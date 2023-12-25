Адвокат Киркорова обвинил Шукшину в пиаре на имени артиста

Адвокат Киркорова Добровинский обвинил Шукшину в попытках пиариться на его имени

Адвокат российского эстрадного певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский обвинил актрису и ведущую Марию Шукшину в попытках пиариться на имени артиста. Своим мнением он поделился в разговоре с News.ru.

Незадолго до этого Шукшина поставила под сомнение моральные качества звезд, которые воспитывают детей и при этом пришли на «голую вечеринку» блогерши Анастасии Ивлеевой. Добровинский заявил, что у исполнителя не отберут детей из-за его появления на мероприятии.

«Нет никаких шансов, что у Филиппа Бедросовича отнимут детей из-за участия в вечеринке Ивлеевой. Он, кстати, был одним из немногих, кто был одет. На Филиппе Киркорове просто очень удобно делать рекламу, это все, что я могу сказать», — отметил юрист.

Ранее Филипп Киркоров оправдался перед пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым за участие в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

До этого в Госдуме поддержали идею лишить Киркорова звания народного артиста.