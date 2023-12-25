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20:17, 25 декабря 2023Россия

Матери избитого ветерана СВО начали угрожать

МВД России: матери ветерана СВО, избитого на парковке, начали угрожать
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Матери ветерана специальной военной операции (СВО) Виталия Павловского, которого избили на парковке в Санкт-Петербурге, начали угрожать неизвестные. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«22 декабря в отдел полиции по Ломоносовскому району Ленинградской области поступило заявление от 40-летнего гражданина о том, что в одной из социальных сетей его мать получила от неизвестных сообщения с угрозами», — написала она, отметив, что заявитель — ветеран спецоперации.

По ее словам, полиция начала проверку по данному факту. Приняты необходимые меры к установлению личностей и дальнейшему задержанию злоумышленников. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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О нападении на участника спецоперации стало известно 18 декабря. Один из задержанных оказался уроженцем Абхазии, получившим гражданство России в 1996 году. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал мужчин, избивших Павловского, утратившими связь с реальностью. Парламентарий отметил, что они имеют мало представлений о человечности. Затем стало известно, что избивавшие ветерана мужчины выкрикивали националистические оскорбления.

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