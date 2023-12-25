В России высказались о возможности признания новых границ США

Сенатор Климов: Россия ответит США, если расширение границ заденет ее интересы

Вопрос возможности признания Россией новых границ Соединенных Штатов Америке на континентальном шельфе зависит от профильных министерств и ведомств. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» высказался заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Мы знаем о том шуме, который сейчас идет в медиа. И Министерство иностранных дел РФ, и другие наши специальные министерства и ведомства в курсе происходящего. Если что-то будет задевать наши суверенные интересы, ответ будет пропорциональным тем вызовам, которые могут возникнуть Андрей Климов российский сенатор

«У нас в стране хорошо понимают происходящее. Надо сказать, что США не зря сейчас усилили такого рода работу. Они понимают, что мир резко меняется. Они пытаются обзавестись своей кормовой ресурсной базой в непосредственной близости от своих территорий. Они понимают, что на расстоянии добывать ресурсы будет все сложнее. Но при всем при том никому не позволено переступать наши национальные интересы. Кстати сказать, тут еще есть одна проблема, о которой мои коллеги уже говорили. Она заключается в том, что амбиции США могут идти вразрез с национальными интересами целого ряда их сателлитов в этом тихоокеанском бассейне. Это тоже следует иметь в виду», — отметил он.

Почему расширение шельфа дает больше прав в Арктике? Расширение территории за счет морского шельфа позволит США добывать больше природных ресурсов в Арктике и открывать новые морские маршруты. Из-за климатических изменений и таяния льдов у стран появляется возможность вести деятельность в этом регионе. Международного статуса у Арктики нет. Однако, согласно Конвенции ООН по морскому праву, ширина исключительной экономической зоны государства не должна превышать 200 морских миль. Таким образом, если у страны есть континентальный шельф, то есть подводное продолжение материка, она может претендовать на гораздо большую территорию. С Арктикой соседствуют пять стран — Россия, США, Канада, Дания и Норвегия. Кроме того, Исландия, Финляндия и Швеция хоть и не имеют океанических границ с регионом, но выходят за полярный круг.



25 декабря российский сенатор Константин Косачев заявил, что мир не может признать новые границы США на континентальном шельфе в Арктике. «Американцы сделали это с международно-правовой точки зрения, что называется, "в грязную"», — считает политик.

США сообщили о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Площадь достигает миллиона квадратных километров, что в два раза больше Калифорнии. Благодаря этому Вашингтон сможет претендовать на потенциально богатое ресурсами морское дно. В то же время это зона растущего стратегического значения, на которую также имеют претензии Канада и Россия.

Для решения вопросов Арктики в 1996 году был создан Арктический совет, куда вошли восемь приарктических государств. В 2022 году эти страны отказались сотрудничать с Россией в знак протеста против начала военных действий на территории Украины.