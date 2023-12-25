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14:48, 25 декабря 2023Силовые структуры

Осужденному за хищения бывшему зампреду Центробанка России изменили приговор

Суд освободил от наказания экс-зампреда ЦБ РФ Корищенко, осужденного за хищения

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Московский городской суд освободил от наказания бывшего зампреда Центробанка России (ЦБ РФ) Константина Корищенко, осужденного на семь лет за крупные хищения активов Инвестбанка, в связи с истечением сроков давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Вместе с Корищенко от наказания освобожден и бизнесмен Максим Пальчун, проходящий по тому же делу.

19 сентября Таганский районный суд Москвы приговорил Корищенко и Пальчуна к семи годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере одного миллиона рублей и материального ущерба в размере около 1,1 миллиарда рублей Агентству по страхованию вкладов». Их признали виновными по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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