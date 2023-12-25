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00:11, 25 декабря 2023Спорт

Российского бойца закидали бутылками после поединка

Бойца MMA Мохнаткина закидали бутылками после боя на турнире АСА 168 в Москве

Фото: соцсети Михаила Махнаткина

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Михаила Мохнаткина закидали бутылками после поединка на турнире АСА 168 в Москве. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен досрочно проиграл Фаридуну Одилову из Таджикистана. После этого зрители выбросили несколько бутылок в сторону 33-летнего россиянина и его секундантов.

В активе Мохнаткина теперь 15 побед, пять поражений и две ничьи. На счету Одилова 17 побед, два поражения и две ничьи.

В сентябре 2022 года российский боец ММА Александр Карапетян устроил драку со зрителями после поражения в финальном поединке турнира SUMMER SERIES. Спортсмен давал интервью, во время которого один из зрителей выкрикнул оскорбление в его адрес. После этого Карапетян покинул пределы октагона и набросился на зрителя.

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      Анастасия Борисова
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