Российского бойца закидали бутылками после поединка

Бойца MMA Мохнаткина закидали бутылками после боя на турнире АСА 168 в Москве

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Михаила Мохнаткина закидали бутылками после поединка на турнире АСА 168 в Москве. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен досрочно проиграл Фаридуну Одилову из Таджикистана. После этого зрители выбросили несколько бутылок в сторону 33-летнего россиянина и его секундантов.

В активе Мохнаткина теперь 15 побед, пять поражений и две ничьи. На счету Одилова 17 побед, два поражения и две ничьи.

В сентябре 2022 года российский боец ММА Александр Карапетян устроил драку со зрителями после поражения в финальном поединке турнира SUMMER SERIES. Спортсмен давал интервью, во время которого один из зрителей выкрикнул оскорбление в его адрес. После этого Карапетян покинул пределы октагона и набросился на зрителя.