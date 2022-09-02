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Российский боец ММА набросился на зрителей после поражения

Российский боец ММА Карапетян устроил драку со зрителями после поражения в поединке

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Карапетян устроил драку со зрителями после поражения в финальном поединке турнира SUMMER SERIES. Видео опубликовано на странице Siberian Fighting League во «ВКонтакте».

После завершения боя спортсмен давал интервью, во время которого один из зрителей выкрикнул оскорбление в его адрес. После этого Карапетян покинул пределы октагона и набросился на зрителя. Драка был прервана сотрудниками охраны.

Турнир SUMMER SERIES прошел в Новосибирске. 29-летний Карапетян уступил 21-летнему соотечественнику Туголбаю уулу Бекжану.

В январе боксер Максим Щербаков по прозвищу Топор избил бывшего тренера Альберта Кармазяна. Инцидент произошел после поражения Щербакова техническим нокаутом в поединке с Максимом Новоселовым. В результате конфликта боксер получил перелом носа и сотрясение мозга.

Дарья Коршунова
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