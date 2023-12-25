Теннисистка с Украины пожаловалась на здоровье после отказа от игры с белоруской

Цуренко: у меня были проблемы со здоровьем после отказа от игры с Соболенко

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о последствиях отказа от матча третьего круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) с белоруской Ариной Соболенко в марте 2023 года. Ее слова приводит Sportowe Fakty.

Спортсменка заявила, что перед игрой общалась с руководством Женской теннисной ассоциации (WTA) и была потрясена тем, что россияне и белорусы будут участвовать в турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). «После всего этого я не смогла выйти на корт. После этого случая у меня были проблемы со здоровьем», — поделилась подробностями она.

3 октября Цуренко потребовала от Женской теннисной ассоциации (WTA) разъяснить значение нейтрального статуса. Спортсменке было непонятно, как используются флаги и страницы в соцсетях теннисистами, которые находятся в нейтральном статусе.

WTA и ATP не стали отстранять россиян от соревнований. Спортсмены продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе.