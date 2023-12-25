Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
1:1
2-й период
live
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ньюкасл Юнайтед
Завтра
15:30 (Мск)
Ноттингем Форест
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Шеффилд Юнайтед
Завтра
18:00 (Мск)
Лутон Таун
Англия - Премьер-лига|19-й тур
11:59, 25 декабря 2023Спорт

Теннисистка с Украины пожаловалась на здоровье после отказа от игры с белоруской

Цуренко: у меня были проблемы со здоровьем после отказа от игры с Соболенко

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о последствиях отказа от матча третьего круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) с белоруской Ариной Соболенко в марте 2023 года. Ее слова приводит Sportowe Fakty.

Спортсменка заявила, что перед игрой общалась с руководством Женской теннисной ассоциации (WTA) и была потрясена тем, что россияне и белорусы будут участвовать в турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). «После всего этого я не смогла выйти на корт. После этого случая у меня были проблемы со здоровьем», — поделилась подробностями она.

3 октября Цуренко потребовала от Женской теннисной ассоциации (WTA) разъяснить значение нейтрального статуса. Спортсменке было непонятно, как используются флаги и страницы в соцсетях теннисистами, которые находятся в нейтральном статусе.

WTA и ATP не стали отстранять россиян от соревнований. Спортсмены продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Набиуллина отреагировала на присуждение ей статуса «разрушитель года». Что он означает?

      Адвокат пришедшего голым на вечеринку Ивлеевой рэпера заявил об обмане полицией

      Российский самолет-амфибия отработал учебное бомбометание

      Ди Каприо поздравил Казахстан

      В Совбезе заявили о постоянных атаках России со стороны иностранных спецслужб

      Известная актриса пожаловалась на преследования психа

      В российские школы вернут уроки труда

      В российском регионе загорелся автобус с пассажирами и попал на видео

      Украинский военный назвал направление с наибольшими потерями ВСУ

      Москвичей предупредили об аномально низком давлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости