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11:41, 3 октября 2023Спорт

Украинская теннисистка потребовала разъяснить значение нейтрального статуса

Украинка Цуренко требует разъяснить значение нейтрального статуса для россиян
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Леся Цуренко

Леся Цуренко. Фото: Eric Bolte-USA TODAY Sports / Reuters

Украинская теннисистка Леся Цуренко потребовала от Женской теннисной ассоциации (WTA) разъяснить значение нейтрального статуса. Ее слова приводит «Большой теннис Украины».

«Что касается использования флагов, популяризации игроков, страниц в соцсетях, было бы хорошо, если бы они прояснили особенности этого статуса, в котором находятся так называемые нейтральные атлеты», — заявила Цуренко. Она подчеркнула, что уже полтора года находится в состоянии постоянного противостояния с WTA по этому вопросу.

WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не стали отстранять россиян от соревнований. Спортсмены продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе.

В марте МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших специальную военную операцию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

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    Андрей Стрельцов
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