Украинская теннисистка потребовала разъяснить значение нейтрального статуса

Украинка Цуренко требует разъяснить значение нейтрального статуса для россиян

Украинская теннисистка Леся Цуренко потребовала от Женской теннисной ассоциации (WTA) разъяснить значение нейтрального статуса. Ее слова приводит «Большой теннис Украины».

«Что касается использования флагов, популяризации игроков, страниц в соцсетях, было бы хорошо, если бы они прояснили особенности этого статуса, в котором находятся так называемые нейтральные атлеты», — заявила Цуренко. Она подчеркнула, что уже полтора года находится в состоянии постоянного противостояния с WTA по этому вопросу.

WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не стали отстранять россиян от соревнований. Спортсмены продолжают выступать на турнирах в нейтральном статусе.

В марте МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших специальную военную операцию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.