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16:18, 25 декабря 2023Бывший СССР

Токаев приехал в Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ

Токаев приехал в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ
СюжетСаммит Содружества Независимых Государств (СНГ)

Фото: Павел Бедняков / POOL / ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ), передает ТАСС.

«Лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов», — сообщила пресс-служба казахского лидера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян получат прекрасную возможность пообщаться в кулуарах саммита СНГ.

В Санкт-Петербург также приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Завтра, 26 декабря, на заседание ЕАЭС прилетит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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      Алевтина Запольская
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