Токаев приехал в Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ
Токаев приехал в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГСюжетСаммит Содружества Независимых Государств (СНГ)
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ), передает ТАСС.
«Лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов», — сообщила пресс-служба казахского лидера.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян получат прекрасную возможность пообщаться в кулуарах саммита СНГ.
В Санкт-Петербург также приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Завтра, 26 декабря, на заседание ЕАЭС прилетит президент Азербайджана Ильхам Алиев.