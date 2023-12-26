В России объяснили решение ВСУ нанести удар в районе Феодосии

Сенатор Климов связал атаку ВСУ в районе Феодосии со взятием Марьинки

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Феодосии могла быть реакцией на взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) России Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Так решение ВСУ нанести удар в беседе с «Лентой.ру» объяснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Мне кажется, что наша победа под Марьинкой могла быть одним из побудительных мотивов такого рода агрессивной реакции Андрей Климов заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

«К сожалению, это уже не нечто новое. ВСУ пытаются атаковать все подряд. Недаром они пытаются атаковать центр Москвы при помощи дронов. Они обстреливают территории наших субъектов федерации, которые всегда были в составе России. Они применяют диверсионные методы на территории Российской Федерации. Так что сам факт атаки не является каким-то сюрпризом», — заявил сенатор.

По мнению Климова, атака ВСУ в районе Феодосии показала правильность проведения специальной военной операции (СВО).

«Мы неоднократно говорили о том, что надо повышать бдительность и быть готовым к любой провокации такого рода. Люди, которые полагают, что само собой рассосется, либо провокатор, либо просто слабоумные. Мы должны доводить дело до конца и делать это максимально эффективно», — заключил он.

В ночь на 26 декабря в районе Феодосии была произведена атака ВСУ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Местные жители также рассказали о взрывах в небе над городом.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в ДНР. Глава ведомства отметил, что это позволит снизить оборонительный потенциал ВСУ и даст «дополнительные возможности российским военнослужащим на этом участке линии соприкосновения».