Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:27, 26 декабря 2023Россия

В России объяснили решение ВСУ нанести удар в районе Феодосии

Сенатор Климов связал атаку ВСУ в районе Феодосии со взятием Марьинки

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Феодосии могла быть реакцией на взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) России Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Так решение ВСУ нанести удар в беседе с «Лентой.ру» объяснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Мне кажется, что наша победа под Марьинкой могла быть одним из побудительных мотивов такого рода агрессивной реакции

Андрей Климовзаместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

«К сожалению, это уже не нечто новое. ВСУ пытаются атаковать все подряд. Недаром они пытаются атаковать центр Москвы при помощи дронов. Они обстреливают территории наших субъектов федерации, которые всегда были в составе России. Они применяют диверсионные методы на территории Российской Федерации. Так что сам факт атаки не является каким-то сюрпризом», — заявил сенатор.

По мнению Климова, атака ВСУ в районе Феодосии показала правильность проведения специальной военной операции (СВО).

«Мы неоднократно говорили о том, что надо повышать бдительность и быть готовым к любой провокации такого рода. Люди, которые полагают, что само собой рассосется, либо провокатор, либо просто слабоумные. Мы должны доводить дело до конца и делать это максимально эффективно», — заключил он.

Материалы по теме:
«Они просто гибнут на минных полях» Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
«Они просто гибнут на минных полях»Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
16 августа 2023
«Покинутый всеми диктатор» Зеленский рискует потерять власть. Кто готов бросить ему вызов на выборах президента Украины?
«Покинутый всеми диктатор»Зеленский рискует потерять власть. Кто готов бросить ему вызов на выборах президента Украины?
7 ноября 2023

В ночь на 26 декабря в районе Феодосии была произведена атака ВСУ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Местные жители также рассказали о взрывах в небе над городом.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в ДНР. Глава ведомства отметил, что это позволит снизить оборонительный потенциал ВСУ и даст «дополнительные возможности российским военнослужащим на этом участке линии соприкосновения».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны заявило о повреждении корабля «Новочеркасск» при атаке на Крым

      В России объяснили решение ВСУ нанести удар в районе Феодосии

      Трое российских детей оказались в больнице из-за опасного вождения отца

      Россиянам назвали несколько способов избавиться от хронической усталости

      Обездвиженную российскую учительницу нашли в запертом изнутри гараже с мужчиной

      Samsung перестала производить детали для российских танкеров

      Мать-одиночка выиграла в лотерею 175 миллионов рублей и разочаровалась

      19-летняя дочь Чарли Шина снялась в откровенном образе

      Украинского военного заочно приговорили к 28 годам за обстрел жилых домов

      Россиянка подожгла подъезд мужчины в жилом доме после неудачного свидания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости